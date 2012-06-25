Крым накрыло ураганом и песчаной бурей – девять человек унесло в море

Как и предупреждал Гидрометцентр, в воскресенье, 24 июня, на Крым обрушились дожди, местами ливни и град, а в Евпатории и Саках прошел ураган, валивший деревья и поднявший в воздух песок, образовавший песчаную бурю, сообщает «Сегодня».

Как рассказал редакции очевидец урагана Николай, в воскресенье он с семьей отдыхал на побережье, неподалеку от озера Донузлав под Евпаторией: «Где-то около 12 часов дня небо начало затягивать тучами. Мы пошли купаться, вышли на берег – и буквально за несколько минут началась буря. Поднялся страшный шум, море начало «кипеть», у людей перевернуло лодки, палатки, зонты, вещи стало уносить. Ветром подняло песок, он стал забивать глаза, мы еле прошли 300 м до нашей дачи».

По словам синоптиков, шквальный ветер и грозы вызвал антициклон. «Самые сильные порывы - до 25 м/сек - прошли в Белогорском районе, Евпатории и Саках. Ветер поднимал пыль, песок и другие мелкие частицы. – сообщила начальник отдела метеорологического обеспечения Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - В это время года такие шквальные ветра нормальны, они еще могут повторяться, но в ближайшее время ожидать такой стихии не стоит».

Из-за урагана и ливней, нашлась работа и для крымских спасателей. По информации пресс-службы, за сутки на море было спасено девять человек, среди них двое парней, которых на надувном матрасе унесло в море в Евпатории. Также в Белогорском, Саках и Бахчисарае ветром были повалены деревья, на трассе Евпатория - Симферополь порывом ветра сломало дерево, временно часть дороги была перекрыта.

Ранее «Главред» сообщал, что 18 апреля над Крымом пронесся сильный ураган. В Симферополе обломками деревьев травмированы две местные жительницы – 22 -х и 27-ми лет, которым переломало ноги.

фото: видео: crimea.comments.ua

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