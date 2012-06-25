Фанаты Евро-2012 ежедневно тратят на еду по 300 гривен

{1-} Около 30% иностранных болельщиков, которые приехали в Киев на матчи Евро-2012, ежедневно тратят на питание от 300 гривен.

Таковы результаты опроса, проведенного Украинским клубом аграрного бизнеса, передает «Корреспондент».

Иностранные фанаты в первую очередь хвалят украинское пиво и кухню за их дешевизну, однако каждый третий турист отдает за питание более 300 гривен в день, а почти 40% - 150-300 гривен ежедневно.

При этом гости Евро-2012, которые познакомились с украинской кухней, отмечают ее вкусовые качества.

Результаты опроса также показали, что больше всего иностранцы предпочитают итальянскую кухню (29%). В то же время, украинская кухня находится в шкале предпочтений на одном уровне с такими известными кухнями, как китайская и французская (по 7%).

Большинство иностранных фанатов довольны качеством сервиса в Киеве, и почти 80% опрошенных не имели проблем с обслуживанием в отечественных заведениях питания.

«В то же время, основными недостатками иностранцы считают низкий уровень знания английского языка персонала и отсутствие четкой информации о том, где можно поесть украинской кухни. Последнее свидетельствует о несовершенстве маркетинговой политики отечественных ресторанов украинской кухни», - отмечают эксперты.

Напомним, по результатам исследования, которое проводилось до начала Евро-2012, иностранные гости во время Евро-2012 могут потратить на еду около 130 миллионов евро.

Также напомним, что за время работы киевской фан-зоны болельщики выпили 250 тысяч литров пива, съели около восьми километров сосисок и семь тонн хот-догов.

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