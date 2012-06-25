УЕФА назначил арбитров на полуфиналы Евро-2012

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Первую полуфинальную встречу Евро-2012 между сборными Португалии и Испании, которая состоится 27 июня в Донецке, будет судить турок Джюнейт Чакыр. Ему будут помогать соотечественники Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн, Хюсейин Гечек и Бюлент Йылдырым. Резервным арбитром будет словенец Дамир Скомина.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром второго полуфинала между Германией и Италией, который пройдет в Варшаве 28 июня, будет француз Стефан Ланнуа. Линейные судьи - Фредерик Кано и Микаэль Аннонье, функции рефери за воротами будут исполнять Фреди Фотрель и Рудди Буке. В резерве – англичанин Ховард Уэбб.

Как ранее писал Главред, на пресс-конференции 20 июня в Варшаве старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина объявил имена 4 из 12 арбитров, которые покидают турнир после группового этапа. Помимо Кашшаи, в этот список вошли голландец Бьорн Кейперс, судивший матч Украина-Франция, испанец Карлос Веласко Карбальо, работавший на матче открытия Евро-2012 Польша-Греция и немецкий рефери Вольфганг Штарк.

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