Фанаты Евро-2012 расстроили украинских проституток - российские СМИ

{1-} Наплыв футбольных болельщиков не привел к увеличению количества клиентов украинских проституток в дни проведения Евро-2012.

Об этом сообщает «Газета.ru».

Журналист издания рассказал, что публичные дома в Донецке скрываются под вывесками «Массажный салон» в подвалах малоэтажек. Некоторые обходятся без названий – стальная дверь и рядом звонок.

По его словам, цены на услуги проституток одинаковы как для иностранцев, так и для местных жителей: 700-800 гривен в час.

«Французы были, испанцы. Вообще, не очень много», - рассказал водитель такси, к которому туристы обращались за помощью в поиске развлечений.

Накануне Евро-2012 украинские проститутки подняли цены в пять раз

Сами проститутки признались, что в дни чемпионата клиентов у них больше не стало.

«Во время Евро-2012 у борделей число клиентов не просто не увеличилось – их стало меньше», - рассказала глава организации Legalife, защищающей права проституток, Елена Цукерман.

«Наступил сезон отпусков. Болельщикам же услуги проституток вряд ли интересны. Их больше интересует футбол. Конечно, есть исключения. Но эти люди, думаю, пользуются услугами проституток и на родине, не только в Украине», - заявила Цукерман.

По ее словам, перед каждым крупным спортивным турниром предсказывают наплыв секс-туристов, однако зачастую подобные прогнозы не сбываются.

«Так было в Германии в 2006 году, когда обанкротились несколько борделей», - пояснила она.

Эксперты отмечали, что Украина находится среди лидеров Европы по развитости рынка секс-услуг, а защитники прав детей опасались роста детской проституции. Так, детский омбудсмен Юрий Павленко был уверен, что многие «болельщики» приедут действительно не ради матчей, а для поиска развлечений, причем даже с малолетними.

Поэтому родителям рекомендовали вывезти детей из городов Евро-2012 – Киева, Харькова, Донецка и Львова. А школы были обязаны организовать летние лагеря, чтобы дети были под присмотром.

По словам некоторых болельщиков, о процветании проституции в Украине они узнали благодаря топлес-акциям движения FEMEN и их активному обсуждению.

«Я приехал в компании своих друзей посмотреть страну, пообщаться с новыми людьми. Знаю, что многие проститутки в Европе – приезжие из Украины, России, до поездки даже не задумывался о том, что в Украине существует такая глобальная проблема секс-туризма. Но мне это не нужно, дома у меня осталась жена», - рассказал футбольный болельщик.

фото: f5.ru

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