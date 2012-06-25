Пьяные английские фаны подрались с итальянскими тиффози

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В Лондоне толпа пьяных английских фанатов после поражения английской сборной в четвертьфинале на Евро-2012 напала на итальянских тиффози, живущих в Англии.

Хулиганы, которых по сообщениям британских СМИ, было около 150 человек, пришли на The Embankment, где традиционно собираются тиффози, сообщает РБК.

При этом инцидент грозил вылиться в двойное побоище: итальянцы, собравшиеся на Russell Park, готовы были отомстить англичанам за своих мирных собратьев. К счастью, второй потасовки удалось избежать.

По итогам нападения на итальянских болельщиков были арестованы три англичанина. Хулиганы ранили одного итальянца и повредили три автомобиля.

Как ранее писал Главред, 24 июня сборная Италии вышла в полуфинал Евро-2012, обыграв в серии пенальти команду Англии.

Напомним, в истории мирового футбола сохранилось крупное столкновение итальянских и английских болельщиков. В 1985-м году перед финальным матчем между английским "Ливерпулем" и итальянским "Ювентусом" английские фанаты напали на итальянских тиффози. Тогда в результате ожесточенной потасовки обрушилось бетонное покрытие стадиона "Эйзель" в Брюсселе, и 39 человек погибли под обломками.

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