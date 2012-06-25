После Евро-2012 за Коноплянку предложили 5 миллионов

{1-} Выступление полузащитника сборной Украины и ФК «Днепр» Евгения Коноплянки на Евро-2012 привлекло к нему внимание иностранных селекционеров.

В приобретении футболиста заинтересован турецкий «Галатасарай», со ссылкой на турецкие СМИ сообщает ТСН.

Турки собираются приступить к переговорам о переходе Евгения уже в ближайшее время.

Стартовая цена трансфера – 5 миллионов евро.

Настолько низкая цена обусловлена тем, что контракт с клубом у Коноплянки истекает в декабре 2013 года.

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Однако Евгений вряд ли согласится играть в Турции – клуб планирует выручить за этот трансфер не менее 10 миллионов евро, а сам игрок хочет играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, после Евро-2012 два лидера сборной Украины – Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко – могут продолжить свою карьеру в Италии

фото: ФК Днепр

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