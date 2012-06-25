Помогите найти человека!

{1-} Помогите найти Валерия Давиденко!

19 июня 2012 года около 8-ми часов утра Валерий Давиденко, 1986 г. р., ушел из лагеря в Крыму на мысе Сарыч в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, худощавый, одет в ярко-оранжевые с пальмами шорты, кожаные коричневые сандалии в римском стиле. При себе не имеет ни денег, ни документов, ни вещей, ни мобильного телефона, - накануне, 18 июня, все было украдено неизвестными лицами.

Есть сведения, что 21 июня около 18 часов Валерий Давиденко направлялся по римской дороге в сторону Балаклавы.

Всех, кто имеет о пропавшем какую-либо информацию, просим сообщить ее по телефонам:

097 292 79 50 - мама Любовь Григорьевна

050 9 137 137 - Таня

067 476 76 62 - Слава

063 988 59 40 - Таня