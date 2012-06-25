После провала на Евро-2012 глава российского футбола подал в отставку

{1-} Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко подал в отставку после провального выступления национальной сборной на Евро-2012.

О своем решении Фурсенко сообщил Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я принял для себя тяжелое решение – оставить должность президента Российского футбольного союза. К сожалению, российская сборная закончила свое участие на Евро-2012. Очень обидно, поскольку команда была очень сильная, очень неплохо поработал главный тренер Дик Адвокат. Но произошла осечка, и, конечно, наши болельщики, ожидавшие другой результат, сейчас очень разочарованы. Я бы хотел извиниться перед болельщиками за такой результат РФС», - заявил Фурсенко.

«Хочу Вас поблагодарить за работу. Футбол России развивается – и развивается довольно интенсивно. Появились новые талантливые игроки. Последний чемпионат России был очень интересным. Реформирована система судейства, что очень важно, чтобы исключить договорные матчи», - заявил Путин в ответ.

Президент России, согласившись с решением Фурсенко покинуть пост главы РФС, предложил ему продолжить деятельность в рамках представительства в УЕФА.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз за поведение фанатов на матчах против Греции, Чехии и Польши. Сумма штрафов, уплаченных РФС, составила 185 тысяч евро.

Также напомним, что о своем решении не бороться за пост президента Федерации футбола Украины заявил и Григорий Суркис - 2 сентября пройдет исполком ФФУ, который выберет нового главу украинского футбола.

Фото: eurosport.ru

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