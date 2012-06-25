Донецкий "Металлург" узнал соперников по Лиге Европы

{1-} В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых раундов Лиги Европы.
Во втором квалификационном раунде донецкий «Металлург» встретится с победителем пары «Борац» (Босния и Герцеговина) – «Челик» (Черногория), сообщает официальный сайт УЕФА.
Первый матч украинцы проведут дома 19-го июля, ответный – на выезде 26-го июля.
Первый квалификационный раунд (5 и 12 июля)
«Интер» (Баку, Азербайджан) – «Транс» (Нарва, Эстония)
«Сеница» (Словакия) - МТК (Венгрия)
«Тирана» (Албания) – «Гревенмахер» (Люксембург)
«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) – «Актобе» (Казахстан)
«Борац» (Босния и Герцеговина) – «Челик» (Черногория)
«Баку» (Азербайджан) – «Мура» (Словения)
«Эльфсборг» (Швеция) – «Флориана» (Мальта)
«Ренова» (Македония) – «Либертас» (Сан-Марино)
ФК «Санта-Колома» (Андорра) – «Осиек» (Хорватия)
«Ягодина» (Польша) – «Ордабасы» (Казахстан)
«Дифферданж» (Люксембург) – «Рунавик» (Фарерские острова)
«Русенборг» (Норвегия) – «Крузадерс» (Северная Ирландия)
«МюПа» (Финляндия) – «Сефн Друидз» (Уэльс)
«Шауляй» (Литва) – «Левадия» (Эстония)
«Богемиан» (Ирландия) – «Тор» (Исландия)
«Сараево» (Босния) – «Хайбернианс» (Мальта)
«Твенте» (Нидерланды) - УЕ «Санта-Колома» (Андорра)
«Рудар» (Черногория) – «Ширак» (Армения)
«Фламуртари» (Албания) – «Гонвед» (Венгрия)
«Дачия» (Молдова) – «Целье» (Словения)
«Судува» (Литва) – «Даугава» (Латвия)
«КуПС» (Финляндия) – «Лланелли» (Уэльс)
«Кальмар» (Швеция) – «Клифтонвиль» (Северная Ирландия)
«Викингур» (Фарерские острова) – «Гомель» (Беларусь)
«Хафнарфьордур» (Исландия) – «Эшен-Маурен» (Лихтенштейн)
«Лех» (Польша) – «Жетысу» (Казахстан)
«Хазар» (Азербайджан) – «Нымме Калью» (Эстония)
«Биркиркара» (Мальта) – «Металлург» (Скопье, Македония)
«Зета» (Черногория) – «Пюник» (Армения)
«Теута» (Албания) – «Металлург» (Рустави, Грузия)
«Олимпия» (Словения) – «Женесс Эш» (Люксембург)
«Стреймур» (Фарерские острова) – «Гандазасар» (Армения)
«Сент-Патрикс» (Ирландия) – «ИБВ» (Исландия)
«Металлургс» (Латвия) – «Ла Фьорита» (Сан-Марино)
«Ювяскюля» (Финляндия) – «Стабек» (Норвегия)
«Зимбру» (Молдова) – «Бангор Сити» (Уэльс)
«Шкендия» (Македония) – «Портадаун» (С. Ирландия)
Второй квалификационный раунд (19 и 26 июля)
Хазар (Азербайджан)/Нымме Калью (Эстония) - Лех (Польша)/Жетысу (Казахстан)
Эскисехирспор (Турция) - Сент-Джонстон (Шотландия)
Хайдук (Хорватия) - Сконто (Латвия)
АИК (Швеция) - Хафнарфьордур (Исландия)/Эшен-Маурен (Лихтенштейн)
Ренова (Македония)/Либертас (Сан-Марино) - Викингур (Фарерские острова)/Гомель (Беларусь)
Нафтан (Беларусь) - Црвена Звезда (Сербия)
Войводина (Сербия) - Судува (Литва)/Даугава (Латвия)
Ювяскюля (Финляндия)/Стабек (Норвегия) - Зета (Черногория)/Пюник (Армения)
Янг Бойз (Швейцария) - Зимбру (Молдова)/Бангор Сити (Уэльс)
Локомотив (Пловдив, Болгария) - Витесс (Нидерланды)
Тирана (Албания)/Гревенмахер (Люксембург) - Олесунд (Норвегия)
Металлург (Донецк, Украина) - Борац (Босния и Герцегевина)/Челик (Черногория)
Маккаби (Нетанья, Израиль) -
КуПС (Финляндия)/Лланелли (Уэльс)
Млада (Чехия) - Богемиан (Ирландия)/Тор (Исландия)
Шауляй (Литва)/Левадия (Эстония) - Анортосис (Фамагуста, Кипр)
Милсами (Молдова) - Торпедо (Кутаиси, Грузия)/Актобе (Казахстан)
Славен (Хорватия) - Шкендия (Македония)/Портадаун (С. Ирландия)
Серветт (Швейцария) - Стреймур (Фарерские острова)/Гандазасар (Армения)
Твенте (Нидерланды)/УЕ Санта-Колома (Андорра) - Интер (Турку, Финляндия)
Жальгирис (Литва) - Адмира Вакер (Австрия)
ФК Санта-Колома (Андорра)/Осиек (Хорватия) - Кальмар (Швеция)/Клифтонвиль (Северная Ирландия)
Слован (Братислава, Словакия) - Видеотон (Венгрия)
Рапид (Бухарест, Румыния) - МюПа (Финляндия)/Сефн Друидз (Уэльс)
Виктория (Плзень, Чехия) - Теута (Албания)/Металлург (Рустави, Грузия)
Бакы (Азербайджан)/Мура (Словения) - ЦСКА (София, Болгария)
Интер (Баку, Азербайджан)/Транс (Нарва, Эстония) - Астерас (Греция)
Гент (Бельгия) - Дифферданж (Люксембург)/Рунавик (Фарерские острова)
Анжи (Россия) - Фламуртари (Албания)/Гонвед (Венгрия)
Левски (Болгария) - Сараево (Босния)/Хайбернианс (Мальта)
Металлургс (Латвия)/Ла Фьорита (Сан-Марино) - Легия (Польша)
Шахтер (Солигорск, Беларусь) - Рид (Австрия)
Бней Иегуда (Израиль) - Рудар (Черногория)/Ширак (Армения)
Русенборг (Норвегия)/Крузадерс (Северная Ирландия) - Ягодина (Польша)/Ордабасы (Казахстан)
Спартак (Трнава, Словакия) - Слайго Роверс (Ирландия)
Дачия (Молдова)/Целье (Словения) - Эльфсборг (Швеция)/Флориана (Мальта)
Широки Брег (Босния и Герцеговина) - Сент-Патрикс (Ирландия)/ИБВ (Исландия)
АПОЭЛ (Кипр) - Сеница (Словакия)/МТК (Венгрия)
РУХ (Польша) - Биркиркара (Мальта)/Металлург (Скопье, Македония)
Орхус (Дания) - Дила Гори (Грузия)
Олимпия (Словения)/Женесс Эш (Люксембург) - Тромсе (Норвегия)
Фото: УЕФА
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