В Донецке милиционер жестоко пытал задержанного любителя пива

{1-} В Донецке за истязание задержанного возбуждено уголовное дело в отношении участкового милиционера.

Об этом сообщили в донецкой прокуратуре, передает РИА «Новости-Украина».

Как выяснилось, житель Донецка был задержан на автостанции «Трудовская» и доставлен в опорный пункт милиции для составления протокола об административном правонарушении.

«Участковый инспектор причинил задержанному телесные повреждения. В результате насильственных действий мужчине были нанесены множественные повреждения мягких тканей, внутренних органов и закрытый перелом ребра», - сообщили в прокуратуре.

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Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Подозреваемый задержан, ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Следствие ведет прокуратура города.

фото: МВД Украины

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