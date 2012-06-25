УЕФА оштрафовал Германию за поведение фанатов во Львове

{1-} УЕФА принял решение оштрафовать Футбольный союз Германии за плохое поведение болельщиков на Евро-2012 во Львове.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА наложила на Германию штраф в 25 тысяч евро.
Поводом для санкций послужили противоправные действия фанатов сборной Германии по ходу матча Евро-2012 против команды Дании, который состоялся во Львове 17 июня.
Напомним, как сообщал «Главред», ранее по той же причине были оштрафованы федерации футбола России, Англии, Греции, Португалии и Хорватии.
Фото: УЕФА
Новости по теме:
Российские болельщики будут сидеть в польской тюрьме
УЕФА оштрафовал Федерации футбола Португалии и Германии
Российские фаны едут в Польшу брать реванш
УЕФА возбудил дело против англичан за поведение болельщиков