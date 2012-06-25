Шевченко открыл стадион и рассказал о своем будущем

{1-} Капитан сборной Украины на Евро-2012 Андрей Шевченко 25 июня открыл стадион в родной школе на киевской Оболони и рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

Об этом сообщает «Украина-2012».

«Мне сейчас необходимо перевести дух и принять взвешенное решение. У меня есть несколько предложений от зарубежных клубов, есть и от «Динамо». Но мне нужно время, чтобы определиться – остаться в Украине или уехать. Через неделю-другую я все расскажу», - рассказал Шевченко о своих планах.

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После четвертьфинала Англия–Италия, на котором Шевченко присутствовал вместе с тренером сборной Украины Олегом Блохиным, форвард открыл новый стадион в родной школе на Оболони.

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Стадион школы находится во дворе дома, где обладатель «Золотого мяча» делал первые шаги в футболе. По словам Шевченко, новый стадион очень отличается от потрепанного здания школы, и форвард пообещал в ближайшем будущем поучаствовать в его ремонте.

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Фото: Украина-2012

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