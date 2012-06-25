Фан-зону на Крещатике демонтируют до 16 июля

{1-} Официальная фан-зона Евро-2012 на Крещатике будет демонтирована до 16 июля.

Об заявил куратор фан-зоны Вилен Матвеев, передает «Украина-2012».

«Демонтаж столичной фан-зоны Евро-2012 завершится до 16 июля», - заверил Матвеев, не исключив, что работы будут завершены и раньше объявленной даты.

В то же время, представитель КГГА Анатолий Голубченко отметил, что в связи с приближением финала чемпионата столичную фан-зону расширили на 150 метров – это позволит дополнительно принять до 30 тысяч болельщиков. На этой территории сейчас устанавливают биотуалеты, камеры видеонаблюдения и экраны.

«На фан-зону УЕФА выделил Киеву 1 миллион евро. Половину денег мы уже получили, а вторую город получит в августе. Бюджетных денег на организацию этой территории потрачено не было», - подчеркнул чиновник.

Также Голубченко сообщил, что на демонтаж фан-зоны из этих средств будет выделено 100 тысяч гривен.

Комментируя место расположения фан-зоны, замглавы КГГА подчеркнул, что такова была рекомендация УЕФА.

«Расположение официальной фан-зоны в центре города – это стандартный подход УЕФА. Не последнюю роль в расположени столичной фан-зоны сыграла и близость ее к стадиону», - рассказал он.

По словам Голубченко, все сделано по стандартам УЕФА: содержание фан-зоны, безопасность и правопорядок.

За весь период ее функционирования никаких серьезных происшествий на территории фан-зоны зафиксировано не было.

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