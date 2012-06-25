В «Динамо» перейдет полузащитник сборной Португалии - СМИ

{1-} Полузащитник сборной Португалии и итальянского клуба «Дженоа» Мигель Велозу договорился о подписании контракта с киевским «Динамо» сразу после окончания Евро-2012.

Об этом сообщает Sky Sport 24.

26-летний хавбек не удовлетворен нынешним контрактом с «Дженоа», своем нынешнем клубе, поэтому принял предложение киевского «Динамо», которое имеет все шансы сыграть в Лиге чемпионов.

Принципиальная договоренность о переходе Велозу в «Динамо» уже достигнута, а формальности будут решены после завершения выступлений сборной Португалии на Евро-2012.

Фото: footballfan.net.ua

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