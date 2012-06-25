В сборной Испании рассказали, что сделают с Роналдо на Евро-2012

{1-} Дуэт центральных полузащитников сборной Испании намерен остановить главную звезду Португалии – Роналду в полуфинале Евро-2012.
Об этом сообщает Marca.
«На сей раз играют не «Барселона» против «Реала», а Испания против Португалии. И всем нам известно, насколько великий игрок Роналду», - заверил Серхио Бускетс.
«В основном, ему будет противостоять Альваро Арбелоа, который отлично знает Криштиану по играм за «Реал». Однако, чтобы остановить такого игрока, нужно работать всей командой», - отметил он.
Хави поддержал своего коллегу по команде: «С Роналду нужно быть очень внимательными. Нам предстоит сделать все возможное, чтобы не дать ему играть в свою игру».
Напомним, 27 июня на «Донбасс-Арене» состоится первый полуфинал Евро-2012 между сборными Испании и Португалии.
Фото: УНИАН
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