В сборной Испании рассказали, что сделают с Роналдо на Евро-2012

{1-} Дуэт центральных полузащитников сборной Испании намерен остановить главную звезду Португалии – Роналду в полуфинале Евро-2012.

Об этом сообщает Marca.

«На сей раз играют не «Барселона» против «Реала», а Испания против Португалии. И всем нам известно, насколько великий игрок Роналду», - заверил Серхио Бускетс.

«В основном, ему будет противостоять Альваро Арбелоа, который отлично знает Криштиану по играм за «Реал». Однако, чтобы остановить такого игрока, нужно работать всей командой», - отметил он.

Хави поддержал своего коллегу по команде: «С Роналду нужно быть очень внимательными. Нам предстоит сделать все возможное, чтобы не дать ему играть в свою игру».

Напомним, 27 июня на «Донбасс-Арене» состоится первый полуфинал Евро-2012 между сборными Испании и Португалии.

Фото: УНИАН

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