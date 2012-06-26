Супруга Мурси не хочет называться первой леди

{1-} Супруга избранного президента Египта Мухаммеда Мурси Нагля Махмуд не хочет, чтобы ее называли "первой леди Египта".



«Нет никакой первой леди Египта, есть только первая слуга Египта», - сказала Нагля, слова которой цитирует официальный сайт ассоциации Братьев-мусульман.



Супруга избранного главы государства уточнила, что к ней можно обращаться как «мать Мухаммеда» (по имени старшего сына), «сестра Нагля» или «хаджа» (почетное обращение к мусульманке, совершившей паломничество к исламским святыням в Саудовской Аравии), сообщает РИА Новости.

Нагля родилась в 1962 году. Нагля вышла замуж за Мухаммеда Мурси, своего двоюродного брата, в 1979 году, у них пять детей. Нагля некоторое время была активисткой ассоциации Братья-мусульмане, работала в США, где занималась благотворительностью. По образованию супруга египетского президента синхронист-переводчик.



Мухаммед Мурси победил на первых после свержения Хосни Мубарака выборах главы государства в Египте - за него проголосовали 13,23 миллиона избирателей, что составило 51,7% от общего числа проголосовавших.



Избранный президент практически сразу после этого покинул ряды ассоциации Братья-мусульмане и политического крыла Братьев - Партии свободы и справедливости, выполнив таким образом свое программное обещание стать «президентом для всех египтян».



Ранее сообщалось, что СМИ узнали, как Мубарак отнесся к избранию Мурси президентом Египта.

Фото: islamrf.ru

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