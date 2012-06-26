«Черные трансплантологи» продавали черепа по 32 евро, кости – по 42 - СМИ

{1-} Разразившийся в Ивано-Франковске скандал с «черными трансплантологами» обрастает новыми подробностями. Милиция задержала четверых работников областного бюро судмедэкспертизы, «разбиравших» трупы на кости. В Германии за череп платят 32 евро, за кость - 12—42 евро.

Для изъятия тканей трупов нужно разрешение родни умерших, а работников морга обвиняют в том, что они «крали» кости. Как объясняют в милиции, мертвые ткани шли на биоимплантаты. Это изделия из анатомических материалов умерших людей, которые помогают ставить на ноги больных после травм, сообщает «Сегодня».

Их используют также при пластических операциях и в стоматологии. В Украине такие «запчасти» для лечения людей делает только одно предприятие при Минздраве.

Официально в морге ситуацию не комментируют. Но как рассказал источник издания в бюро судмедэкспертизы, у них якобы имеется договор с предприятием-заказчиком, и трупы, дескать, «разбирали» с согласия родственников, поэтому ничего незаконного в этом нет.

По другой информации, разрешения у родни брали обманным путем (в разрешении на вскрытие мелким шрифтом было приписано согласие на изъятие тканей), за что теперь и привлекают врачей. Кстати, Украина уже давно является основным поставщиком биоматериалов от умерших людей за границу, в частности — в Германию: за череп там платят 32 евро, за кость - 12-42 евро.

Ранее "Главред" сообщал, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной торговле тканями, по которой судмедэкспертам грозит заключение на срок от пяти до семи лет. Всего по делу проходят пятеро. «Их подозревают в нарушении порядка трансплантации тканей человека», — сообщил пресс-секретарь областной милиции Василий Гультайчук .

фото: youthkiawaaz.com

Новости по теме:

На Прикарпатье судмедэкспертам грозит 7 лет за изъятие органов у трупов

У мертвых украинцев смогут брать внутренние органы без согласия родственников

В деле «черных трансплантологов» начались допросы пострадавших

«Черные трансплантологи» предстали перед судом

Вина трасплантологов из института Шалимова не доказана – адвокат

В институте Шалимова некому оперировать после ареста трансплантологов

В деле «черных трансплантологов» начались допросы пострадавших

Безумный ученый пытался превратить президента США в зомби (ФОТО)

Уникальные операции в Украине: глаз свиньи будут трансплантировать человеку

МВД: Арестов «черных трансплантологов» из клиники Шалимова может и не быть