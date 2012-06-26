На Херсонщине из-за 700 тысяч застрелили двоих бизнесменов

{1-} В Херсонской области обнаружены тела двоих предпринимателей из Одессы, которые приехали в Великоалександровский район для закупки сельхозпродукции нового урожая. У бизнесменов с собой было 700 тыс. грн., которые и стали причиной их расстрела.

21 июня они перестали выходить на связь с директором своей компании. В фермерском хозяйстве, куда одесситы направлялись, рассказали, что никто к ним не приехал. Глава фирмы встревожился — менеджеры везли с собой крупную сумму наличных — и заявил в милицию, сообщает «Сегодня».

Как рассказали в пресс-службе херсонской милиции, мужчин 20 июня застрелили и ограбили. «Двое сотрудников одесской фирмы — 27 лет и 21 года — направлялись на автомобиле «Мерседес». Лишь на следующий день при прочесывании лесопосадки сотрудники милиции нашли машину с двумя трупами. Деньги пропали. По предварительным данным, молодых людей убили из огнестрельного оружия», — рассказали в милиции.

Подозреваемый в преступлении — 27-летний житель Великой Александровки уже задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 115, ч. 2 — умышленное убийство двух и более лиц. Если вину задержанного докажут, то ему грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Как выяснило издание от анонимных источников в херсонской милиции, убитые работали в крупной одесской закупочной компании. «Подозреваемый в качестве посредника предложил одесской фирме крупную партию фермерской пшеницы. Сумма сделки оценивалась в 700 тыс. грн, эти деньги одесситы захватили с собой. Посредник знал об этой сумме, так как ему причитались небольшие проценты от сделки, — рассказал правоохранитель. — В каждого из бизнесменов стреляли несколько раз. Убийца не удосужился спрятать или закопать трупы. Зато он зачем-то накрыл их простыней».

По словам собеседника, задержанный пока не признался в преступлении. «Но против него слишком много улик: на иномарке найдены его «пальчики». На вопрос о том, каким образом отпечатки его пальцев оказались на машине, он путается в ответах, все время излагая противоречивые версии», — добавил сотрудник херсонской милиции. В одесской фирме, отправившей сотрудников в Херсонскую область, отказались комментировать убийство своих людей.

фото: actualcomment.ru

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