ГАИ вводит новые Правила: фары 7 месяцев в году и ограничение скорости

{1-} Украинский Кабмин с подачи ГАИ готовит очередные изменения в постановление №1306, предписывающее водителям, как вести себя на дорогах. Проект уже прошел стадию общественного обсуждения, и сейчас в него вносятся финальные поправки. Теперь 7 месяцев в году придется ездить с включенными фарами и возвращается штраф за превышение скорости в местах мифических дорожных работ.

В пресс-службе управления ГАИ МВД сообщили, что сейчас обрабатываются замечания к проекту, и возможны изменения. Например, сократят период езды с включенными фарами (до 1 апреля, а не до 1 мая). Также в ГАИ обещают первое время не штрафовать, а только предупреждать за не горящие днем фары, сообщает «Сегодня».

Правозащитник Алексей Святогор напомнил, что езду со светом круглые сутки уже пытались вводить, но отменили после протестов водителей — многие забывали днем при остановке выключать фары, а потом не могли завести машину из-за разряженного аккумулятора: «Также это усилит коррупцию на дорогах: забыл водитель в солнечный январский день включить фары — заработал штраф или придется откупаться от инспектора, а смысла в таком требовании я не вижу. То же касается и возврата штрафов за превышение скорости, если никаких дорожных работ нет, прямое мздоимство. А вот отмена требования о двухкилометровой протяженности действия знака, ограничивающего скорость, правильная, все равно оно не работает».

ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД

1. С 1 октября по 1 мая все механические транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т. д.) должны круглосуточно ездить с включенными фарами. Сейчас такого нет, ПДД требуют включать фары в темное время суток и «в условиях недостаточной видимости», например, при непогоде (грозовые тучи, осадки). Штраф за нарушение — 340—425 грн.

ПЛЮС. Транспорт будет заметнее на дороге, что поможет избежать аварий, особенно если автомобиль едет на высокой скорости.

МИНУС. Увеличивается расход топлива (часть мощности, развиваемой двигателем, идет на освещение), сокращается срок службы фар и ламп в габаритных огнях.

2. Дополнительные ограничения разрешенной скорости движения (60 км/ч — в населенных пунктах, 90 км/ч — вне населенных пунктов, 130 км/ч — на автострадах) могут вводиться временно и постоянно. Рядом со знаком, ограничивающим скорость, должен быть знак, поясняющий, почему надо ехать медленнее (например, впереди дорожные работы, пешеходный переход, школа).

Временные ограничения вводятся: при дорожных работах; в местах проведения массовых или спецмероприятий (митинги, учения); при стихийных бедствиях.

Постоянные ограничения вводятся: на опасных участках дорог и улиц (крутые повороты, ограниченная видимость, сужение дороги); перед пешеходными переходами; перед стационарными постами ГАИ; на участках дорог возле школ, детсадов, детских оздоровительных лагерей.

СЕЙЧАС: скорость может быть ограничена только при дорожных работах; если работы не ведутся либо закончены, а знаки стоят — водителя штрафовать не имеют права; протяженность участка с ограниченной скоростью не может превышать 2 км. Пункты 2—3 предложено отменить.

ПЛЮС. Узаконят фактически существующие необходимые ограничения, которые позволяют уменьшить вероятность ДТП.

МИНУС. ГАИ получает право неограниченно «растягивать» зону действия знаков, ограничивающих скорость и штрафовать водителей даже если знак не имеет смысла (не ведутся дорожные работы).

Штраф за превышение скорости: на 20—50 км/ч — 255—340 грн, свыше 50 км/ч — 510—680 грн или 30—40 часов общественных работ.

3. Перед знаком «Контроль», запрещающим проезд без остановки (перед постом ГАИ, погранслужбы, таможни, пунктом оплаты на платных дорогах и т. д.) должны быть заблаговременно установлены несколько знаков, ограничивающих скорость (например 90 км/ч, через 100 метров — 70 км/ч и т. д.). Сейчас таких знаков нет.

ПЛЮС. Повышается безопасность движения, т. к. водитель может своевременно снизить скорость перед остановкой.

МИНУС. Лишние траты на дополнительные знаки.

фото: feowomen.com

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