Днепропетровские маньяки, убившие 21 человека, в СИЗО читают и качают мускулы

Пять лет назад Днепропетровск потрясла серия кровавых убийств, которые совершили трое 19-летних парней. Напомним, в ночь на 26 июня 2007-го на ж/м Коммунар прохожие нашли тело зверски убитой женщины, а неподалеку — убитого мужчину. По городу поползли слухи — в Днепре орудуют маньяки-«молотобойцы». Горожан охватила паника: они боялись вечерами выходить из дому, а на улицах города все чаще стали находить изуродованные тела людей.

24 июля 2007 года милиция предъявила общественности подозреваемых — Игоря Супрунюка, Виктора Саенко и Александра Ганжу. По данным следствия, на их счету было 21 убийство, разбойные нападения, грабежи, жестокое обращение с животными, сообщает «Сегодня».

Вокруг суда над злодеями было много шума — родственники жертв требовали сурового наказания, а родители подсудимых утверждали, что на их детей свалили чужую вину. Но суд располагал убедительным доказательством — видео кровавых расправ над жертвами. «Это на 99% не монтаж, об этом многое свидетельствует, в том числе отражение парней на капоте машины, которое подделать практически невозможно. На то время такими спецэффектами заведовали только в Голливуде», — говорит начальник техотдела местной телекомпании Валерий Воронюк, который был привлечен судом к изучению видеозаписей как опытный специалист.

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«Молотобойцы». Супрунюк и Саенко отбывают пожизненное, а Ганже (сзади) осталось 4 года.

Суд приговорил Игоря Супрунюка и Виктора Саенко к пожизненному заключению (свою вину они не признали), а Александра Ганжу — к 9 годам заключения (он участвовал лишь в разбоях).

Отец Виктора Саенко все еще настаивает на невиновности сына и сфабрикованности дела. «Следствие оказывало давление на моего сына. Вначале он сознался, а потом на суде говорил, что его вины нет, но его уже никто не слушал! На самом деле все прикрывали настоящего виновника — племянника экс-губернатора области!» — говорит Игорь Саенко и добавляет, что на свидания с сыном ходит раз в три месяца. «Он и Супрунюк сидят, сидят в нашем СИЗО, но в разных камерах. У сына есть сосед. Витя постоянно читает книги, в основном классику, по утрам делает зарядку. Места в камере не много, и у него начала развиваться близорукость», — говорит Саенко-старший. Третий фигурант дела, Ганжа, отсидел уже половину срока.

Что касается слухов об участии в убийствах племянника экс-губернатора — это лишь слухи, а правоохранителей можно обвинять лишь в том, что они не задержали маньяков еще в апреле 2007 года. «Они совершили разбой в Днепродзержинске, и тогда их авто остановила милиция, но парней отпустили. А ведь убийств можно было избежать», — говорит источник издания.

фото: tochka.net

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