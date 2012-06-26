В Украине температура резко упадет до 8 градусов

{1-} В Киеве в среду, 27 июня, 10-15 градусов ночью, 20-25 днем, без осадков. В четверг небольшой дождь. Ночью 10-15, днем 20-25 градусов. В пятницу переменная облачность. Ночью 10-15 градусов, дневная температура воздуха около 20-25 градусов. В Киевской области завтра без осадков. Температура - от 10-15 ночью до 20-25 градусов днем. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ

На востоке в среду 16-21 ночью, днем 20-25 тепла. Пройдет дождь. В четверг ночью 10-15, дневная температура 20-25 градусов, без осадков. В пятницу небольшой дождь. Температура 12-17 градусов ночью, 22-27 градусов днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На западе завтра ночью будет около 8-13 градусов, днем 18-23 градуса, осадков не ожидается. В четверг пройдет дождь. Температура воздуха ночью - около 8-13 градусов, днем 18-23 тепла. В пятницу ночью прогнозируемая температура воздуха 10-15 градусов, днем 20-25 градусов. Переменная облачность. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В южных регионах 27 июня 16-21 ночью, 24-29 выше нуля днем. Без осадков. В четверг ночью 16-21, днем 24-29 градусов. Также сухо. В пятницу пройдет дождь. Ночью 14-19 градусов, днем 23-28 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 16-21 градус ночью, 24-29 днем. Небольшой дождь. В четверг ночью 16-21, днем 24-29 градусов. В основном сухо. В пятницу ожидаются осадки. Ночью 14-19, днем 23-28 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 10-15 градусов, днем 20-25 тепла. Без осадков. В четверг небольшой дождь. Ночью 10-15, дневная температура 20-25 градусов. В пятницу ночная температура составит около 11-16 градусов, днем 21-26 выше нуля. Пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

фото: e-crimea.info

Аналитика по теме:

Климат меняется: какие катаклизмы готовит Украине природа

Новости по теме:

В Украину идут похолодание и дожди

На следующей неделе в Украине ожидаются дожди и понижение температуры

На Киев обрушатся грозы с градом