На Луганщине умерла девушка, которую ревнивец облил бензином и поджег

{1-}На Луганщине в реанимационном отделении областной больницы умерла 23-летняя девушка, которую 16 июня вместе с матерью облили бензином и подожгли.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации Павел Малыш, сообщает УНИАН.

По его словам, смерть наступила вечером, 25 июня. Девушка умерла, не приходя в сознание, в тоже время состояние ее 41-летней матери - средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке Луганской области 16 июня на берегу реки Северский Донец мужчина 1976 г.р., облил бензином и поджег девушку 1989 г.р. и ее мать 1971 г.р. Девушка находилась в Луганской областной клинической больнице с более чем 70% ожогов тела, а ее мать с 50% ожогов тела. Подозреваемый задержан.

Как выяснили правоохранители, ранее мужчина и пострадавшая девушка были парой. Однако после их расставания, мужчина не оставлял ее в покое, угрожал и преследовал. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Девушка была госпитализирована сначала в городскую больницу Лисичанска, а затем перевезена в Луганск. 21 июня рассматривалась возможность ее транспортировки из реанимации Луганской областной клинической больницы в Донецкий ожоговый центр.

По словам руководителя Донецкого ожогового центра Эмиля Фисталя, пациентка была в коме и в нетранспортабельном состоянии.

Напомним, в марте в Николаеве трое мужчин изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом отнесли на стройку и пытались сжечь.

фото:nbnews.com.ua

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