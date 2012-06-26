Против Валерия Меладзе возбуждено уголовное дело

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Против известного певца Валерия Меладзе возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении побоев журналистке "Комсомольской правды" Евгении Гусевой.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей Сергей Жорин, пишет РАПСИ.

"Мировой судья судебного участка № 417 района Арбат постановил признать Гусеву частным обвинителем (потерпевшей), а Меладзе - обвиняемым по части 1 статьи 116 УК РФ (побои)", - уточнил он.

Максимальная санкция части первой этой статьи - арест на срок до трех месяцев.

Суд не избрал меру пресечения в отношении Меладзе. Судебное разбирательство назначено на 27 июня.

В то же время против самой Гусевой также возбуждено уголовное дело по заявлению Меладзе по статье 306 УК РФ - Заведомо ложный донос, которая предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, 6 июля 2011 года в "Комсомольской правде" появилась информация, что Валерий Меладзе, выходя за день до этого вечером со свадьбы Яны Чуриковой и Дениса Лазарева, набросился на журналистку газеты, сильно толкнул ее, душил, кричал, ругался и пытался отобрать фотоаппарат. К статье прилагалось видео, а также фотография журналистки, на которой видно замазанные зеленкой ссадины.

Почти год назад столичная полиция не стала возбуждать уголовное дело против певца, которого Гусева просила привлечь к ответственности по статье "грабеж".

Сам Меладзе утверждает, что "инцидента не было, он лишь попросил стереть фотографии с ним".

фото: e-motion.tochka.net

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