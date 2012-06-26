Ученые установили, что будет с человеком, упавшим в жерло вулкана

Некоторые ученые утверждают, что человек может выжить у поверхности вулкана. Якобы существуют некоторые виды лавовых озер, по которым человек, одетый в профессиональную теплозащитную одежду, может некоторое время ходить. Другие же вулканологи считают, что попав в такое озеро, человек просто сгорит на его поверхности.

"Благодаря своей высокой плотности человек, вероятнее всего, останется на поверхности", - говорят исследователи, пишет The Daily Mail.

Исследователи решили провести эксперимент, что же случится с людьми, кто случайно упадет, а не спустится в жерло вулкана. В качестве места его проведения был выбран вулкан Эрта Але на северо-востоке Эфиопии, который представляет собой озеро площадью 600 квадратных метров, заполненное бурлящей лавой: температура его поверхности достигает 600 градусов.

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В роли человека ученые избрали 30-килограммовый пакет с мусором, который вулканологи сбросили с 80 метров.

По предположению исследователей, пакет должен был оставаться на поверхности. Однако вместо этого он пробил корку и погрузился в горячую лаву. Это доказывает, что при попадании в такое огненное озеро человек также утонет в лаве.

http: dailymail.co.uk; видео: youtube.com

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