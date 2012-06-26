Суркис: судья подарил англичанам четвертьфинал

{1-} Глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис не стал делать трагедии из невыхода сборной Украины в плей-офф, однако считает, что венгерский арбитр Виктор Кашшаи подарил англичанам четвертьфинал

Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-эксппресс».

«Неучастие украинской команды в одном из четвертьфиналов обидно, конечно. Но статистика говорит, что за всю историю чемпионатов Европы хозяева побеждали лишь трижды: в 64-м испанцы, в 68-м Италия, в 84-м Франция. А копни глубже - многие, как и мы, не выходили из своих групп», - подчеркнул Суркис.

«Естественно, сожаление присутствует. Все-таки сборная страны пестовалась, ей были созданы все условия, а возглавлял команду наиболее успешный тренер в истории независимой Украины, человек, который вывел ее в четвертьфинал ЧМ-2006», напомнил футбольный функционер.

«К сожалению, ряд обстоятельств и внутренних разборок не позволил Олегу Блохину готовить команду более длительный срок. Но выступила Украина достойно. Тот сплав опыта и молодости, а если точнее - молодости и опыта, который мы увидели, позволяет гордиться сборной и иметь хороший задел на будущее», - считает глава ФФУ.

«Можно было удачно отыграть на этом чемпионате, но не иметь перспектив. Сейчас перспективы есть. И мы надеемся получить сатисфакцию от англичан, которых уже обыгрывали и с которыми судьба вновь свела нас в отборочной группе к ЧМ-2014. В Донецке, увы, не получилось. Придерживаясь корпоративной этики, скажу мягко: бой, который из-за ошибки арбитра не позволил нам рассчитывать на выход из группы, подарил четвертьфинал англичанам», - резюмировал Суркис.

Ранее «Главред» сообщал, что Кашшаи, судивший финальный матч третьего тура Евро-2012 между командами Украины и Англии, признал, что он и его бригада обязаны были засчитывать гол Марко Девича в ворота англичан, забитый на 62-й минуте.

фото ffu.org.ua

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