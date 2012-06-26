Полуфиналисты Евро-2012 прибыли в Донецк

Полуфиналисты чемпионата Евро-2012 года – сборные Португалии и Испании – прибыли в Донецк.

Самолеты будущих соперников приземлились в МА «Донецк» почти одновременно, пишет Информационный центр «Украина-2012».

Самолет национальной сборной Португалии сел в аэропорту Донецка около половины второго дня. На взлетно-посадочной полосе почетных гостей встречал городской голова Александр Лукьянченко. По традиции, прибывшую на матч команду приветствовали болельщики и девушки в национальных нарядах, которые предложили португальской команде попробовать каравай.





Одним из первых из самолета вышел капитан португальцев Криштиану Роналду. Главной звезде команды Паулу Бенту презентовали уникальный вымпел с логотипом принимающего города.



Сразу после торжественной части оба коллектива на официальных автобусах отправились в свои отели: португальцы будут жить в «Виктории», а их соперники местом размещения в Донецке избрали тренировочную базу донецкого «Шахтера», где раньше базировались французы.



Далее в планах команд обед и официальные предматчевые мероприятия: обязательные пресс-конференции тренеров и игроков, а также отрытые тренировки.

Следует отметить, что действующие чемпионы мира и Европы испанцы вечернее занятие проведут на СТБ «Кирша».

Фото: ukraine2012.gov.ua

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