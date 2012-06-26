Адвокат назвал подозреваемого, спровоцировавшего убийство Оксаны Макар

{1-}Подсудимый по делу Оксаны Макар Артем Погосян подтолкнул двух своих сообщников Евгения Краснощека и Максима Присяжнюка к убийству, заявив, что девушка угрожает обратится в милицию.

Об этом сказал адвокат матери девушки Татьяны Суровицкой Николай Катеринчук, пишут podrobnosti.mk.ua.

Именно Артем Погосян сказал двум другим подсудимым по этому делу, что девушка угрожает заявить в милицию, отметил Катеринчук.

По его словам, Артем Погосян и Максим Присяжнюк не раскаиваются и не признают свою вину, а все пытаются «свалить» на Краснощека.



Как утверждает Катеринчук, Максим Присяжнюк постоянно меняет свои показания. «Я думаю, что показания Краснощека будут более правдивыми, чем показания Погосяна и Присяжнюка, потому что ему нечего терять», – сказал адвокат.



Напомним, 9 марта текущего года Оксану Макар изнасиловали трое мужчин, а затем попытались сжечь. 29 марта девушка умерла, после чего милиция переквалифицировала дело в умышленное убийство с изнасилованием. Обвинение требует пожизненного заключения для всех насильников.

фото: novosti-n.mk.ua

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