Украина организовала настоящий праздник футбола - британские СМИ

{1-} Западные СМИ пишут, что Украина создала настоящий праздник футбола для европейских фанов. Путешествие в Украине стала лучшим опровержением всех негативных слухов об организации чемпионата.
Частности, британское издание «Independent» цитирует английских фанов, которые изначально не планировали ехать на матчи в Украину из-за недостоверной информации в СМИ. По их словам, они рады тому, что изменили свое мнение и увидели, что на самом деле украинцы гостеприимны, сообщает информцентр «Украина-2012».
Кроме того, журналисты отмечают высокий уровень подготовки украинской инфраструктуры, а также опровергают информацию о не толерантном отношении украинцев к иностранцам, которую распространяли британские СМИ накануне турнира.
Ранее «Главред» сообщал, что финальная часть Евро- 2012 собрала самую большую аудиторию в истории турнира. По итогам групповой стадии и четвертьфиналов, стадионы посетили уже почти 1,3 млн болельщиков (1 млн 274 тыс. 186 человек).
Также напомним, что накануне Евро-2012 французская Le Monde заявила, что Чемпионат Европы- 2012 в Польше и в Украине уже можно считать неудачным решением: «Украина вызывает разочарование и раздражение у европейского руководства. Вместо того, чтобы сблизиться с ЕС, принять его ценности, идти вперед по пути правового государства и рыночной экономики, страна закостенела».
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фото: Виктор Гуров, Информационный центр «Украина-2012»
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