Оксана Макар на секс со своими убийцами не соглашалась - адвокат

{1-} Николай Катеринчук, который является адвокатом матери Оксаны Макар – Татьяны Суровицкой, заявил, что в ходе сегодняшнего судебного заседания стало известно, что договора о том, что Оксана с парнями будет заниматься сексом, не было.

Они просто весело проводили время, но при этом подсудимые покупали не только продукты и спиртное, но и презервативы, сообщают «Подробности.mk».

Катеринчук рассказал, что после преступления подсудимые выбросили часть вещей, а часть – постирали, чтоб скрыть следы. Кроме того, по показаниям Артема Погосяна, они с Максим Присяжнюком видели, как Евгений Краснощек шнуром душил девушку, а Присяжнюк отрицает, что видел это.

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Также сегодня Присяжнюк сообщил, что у него в квартире после преступления остался ночевать Краснощек, и, опасаясь, что он убьет Присяжнюка, последний побоялся заявить в милицию.

В суде Присяжнюк обвинил досудебное следствие, в том, что ему приписывают показания, которых он не давал, и даже то, что под ними стоит подпись подсудимого не доказывает, что он согласен с ними.

Присяжнюк в корне меняет свои досудебные показания во время судебного процесса. Подсудимый объясняет это тем, что сразу после преступления был в шоковом состоянии, а спустя почти четыре месяца он не переживает психологическую травму и может все вспомнить.

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Представитель потерпевшей стороны отметил, что в отличие от Присяжнюка, Погосян в суде практически не изменял те показания, которые давал во время следствия. По словам Катеринчука, Погосян и Присяжнюк не раскаиваются и не признают свою вину, а все пытаются свалить на Краснощека.

Это было изначально спланировано, думает адвокат, и то, что в интернете появились показания именно Краснощека, в которых он всю вину берет на себя, было также спланировано, чтоб отвести гнев общественности от двух других подсудимых.

«Я думаю, что показания Краснощека будут более правдивыми, чем показания Погосяна и Присяжнюка, потому что ему нечего терять», - высказал свое мнение Катеринчук.

фото: podrobnosti.mk.ua

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