Блохин прокомментировал уход Шевченко: это большая потеря

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Уход капитана национальной сборной Андрея Шевченко из команды станет для нее потерей и новый форвард подобного уровня появится в Украине не скоро.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Олег Блохин во время пресс-клуба 26 июня в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для сборной это большая потеря. И сейчас надо задумываться, как играть в атакующий футбол. Нападающих как таковых у нас нет на подходе. А играть, как Испания без нападающих, мы не можем", - сказал он.

"Наверное, для многих было большой неожиданностью, что Шевченко вообще выходил в основном составе. Но, как показала практика, старый конь борозды не испортит. У него есть врожденное чутье, которое было у меня, у Беланова, есть сейчас у Месси, Роналду, и поэтому они выделяются", - отметил Блохин.

В то же время, наставник сборной считает, что украинские клубы должны начать воспитывать новых нападающих и помочь в исправлении ситуации.

Как ранее писал Главред, Андрей Шевченко пока не определился относительно своей дальнейшей судьбы в футболе.

Об этом он рассказал 25 июня на открытии стадиона в киевской школе, где он учился.

"Я взял немного времени определиться, проверить свое состояние здоровья и буквально за неделю-две я решу свою дальнейшую судьбу и скажу, что буду делать дальше: продолжать играть в футбол, в какой стране, останусь в Украине или уеду", - сообщил футболист журналистам после торжественной церемонии открытия стадиона.

фото: photo.unian.net

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