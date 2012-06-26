На учете в милиции стоят около 150 тысяч, связанных с наркотиками

{1-}На учете в МВД по состоянию на 26 июня находится около 150 тысяч человек, которые попадались когда-либо на употреблении, хранении, распространении наркотических веществ.

По словам заместителя начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Елены Коваль, в милиции рассматривают эту проблему со стороны криминальной активности тех людей, которые занимаются употреблением этих веществ. На сегодняшний день МВД ведет отдельный учет лиц, которые когда-либо попадали во внимание наших правоохранительных органов... На учете в МВД количество таких людей составляет почти 150 тысяч человек", - заявила она, пишет Корреспондент.

По ее словам, в среднем в стране на 10 тысяч человек населения приходится 33 человека на учете в связи с употреблением, хранением, распространением наркотических веществ. На первом месте среди областей находится Луганская область - 61 человек на 10 тысяч человек населения, за ней следует Черниговская область - 56, Одесская -53, Запорожская - 51.

Стоит отметить, что в Севастополе данный показатель составляет 63 человека на 10 тысяч человек населения. Также отмечается, что самым употребляемым наркотиком является марихуана.

"По количественному употреблению первое место занимает, естественно, марихуана - это тенденция глобальная... По наркотикам, которые представляют наибольшую опасность, остаются опиаты разных видов ", - сказал эксперт по исследованиям Управления ООН по наркотикам и преступности Владимир Безногих.

Примечательно, что наблюдается небольшая тенденция увеличения транзита через Украину кокаина, при этом большая часть наркотика задерживается в стране.

Как сообщалось, Генпрокурор Украины Виктор Пшонка указывает на то, что каждый второй школьник курил и пил пиво, каждый четвертый - употреблял наркотики.

фото: 34blog.ru

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