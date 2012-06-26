УЕФА обвинил испанских и российских фанов в расизме

{1-}УЕФА открыл дисциплинарные дела против Российского футбольного союза и Королевской футбольной федерации в связи с неэтичным поведением болельщиков сборных России и Испании во время матчей Евро-2012, сообщает официальный сайт европейской организации.

В заявлении УЕФА отмечается, что российские фанаты выкрикивали расистские лозунги во время первой игры сборной на турнире против команды Чехии, который состоялся еще 8 июня во Вроцлаве, сообщает Телеканал Спорт

А испанские зрители позволяли себе подобные выходки 10 июня в Гданьске на матче с итальянцами. Оба случая дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит 28 июня.

Напомним, ранее УЕФА уже наказал РФС за драку болельщиков со стюардами и некорректные баннеры на том же матче с чехами. Российская сторона была наказана штрафом в 120 тысяч евро и снятием шести очков с национальной команды в отборочном цикле к следующему Чемпионату Европы.

Решение вступит в силу, если во время испытательного срока - до окончания стыковых матчей на Евро-2016 - российские болельщики будут нарушать порядок на стадионах. РФС подал апелляцию, но она пока не была рассмотрена.

Фото: news.sportbox.ru/

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