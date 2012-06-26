На Киевщине за рекордную взятку задержан крупный таможенник - СМИ

15 июня, сотрудники СБУ на восточном терминале киевской областной таможни, недалеко от аэропорта "Борисполь" задержали двух взяточников. В частности, были задержаны заместитель начальника областной таможни Сергей Наумов и начальник сектора таможенного поста «Восточный терминал» Руслан Стецюк, говорится в сюжете программы "Знак оклику!", на канале TВi.



300 тысяч евро требовали таможенники за получение экспортной партии орехов. Кроме денег сотрудники СБУ обнаружили и теневую бухгалтерию - сколько, кому и за что именно надо подмазать.





По словам одного из экспортеров орехов из Одессы Валерия Макееева, на таможне за греческий орех "нужно дать 10-11 тысяч долларов взятки". О Киевской таможне говорят, что там "орешника" трясут по полной.



В свою очередь, начальник Киевской таможни Владимир Григорьев подтвердил, что Наумова же задержали.



"Суд не дал санкцию на арест Наумова. Нам известно, что сегодня действительно ведется следствие, и, к сожалению, мы сегодня не можем давать комментариев. Насколько мне известно, он (Наумов) находится в больнице", - сказал Григорьев.



Отвечая на вопрос, как он как руководитель может охарактеризовать подчиненного Наумова, Григорьев сказал: "У меня к его работе вопросов не было".

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Между тем Государственная таможенная служба почему-то решила скрыть этот коррупционный скандал.

Глава государственной таможенной службы Игорь Калетник заявил, что заместителя начальника Киевской областной таможни Сергея Наумова не задерживали, а рекордной взятки в 300 тысяч евро, мол, не было.



"Ни о каких 300 тысяч евро речь не идет. Это подтвержденный факт. Ничего в Наумова не изымалось, и это также подтвержденный факт. Задержанный посредник, который якобы проинформировал о том, что такой факт (взятки в 300 тысяч евро) имел место", - сказал Калетник.



Вместе с тем он сразу же добавил, что несмотря на то, что Наумов якобы не причастен к вымогательству, работать на таможне он не будет.



"Наумов будет уволен с должности, как и все предшественники, по кому возбуждались уголовные дела, поэтому говорить что кто-то что-то скрывает неправильно", - сказал Калетник.



Вместе с тем в программе отмечают, что скрывать действительно нечего: есть видео, есть источник, и те, кому приходится проходить таможенный контроль, не боятся говорить, что за это берут деньги. И не малые.



По информации программы, конфликт скрывают из-за того, что "таможенные" взятки идут аж наверх - к одному из вице-премьер-министров.



Фото: kyiv-obl.gov.ua; видео: youtube.com



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