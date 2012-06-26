Блохин о Евро-2012: задача не выполнена

Главный наставник сборной Украины Олег Блохин заявил, что национальная команда не выполнила задачу выйти из группы на домашнем Евро-2012, но при этом отметил достойную игру команды.

"Задача не выполнена, из группы команда не вышла, мы это признаем и ответственности с себя не снимаем. Но все игроки боролись за честь страны", - сказал он на заседании "Футбольного пресс-клуба", пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщал ранее Главред, на послематчевой пресс-конференции Олег Блохин сказал, что остался доволен игрой своих подопечных в матче с англичанами. "Хочу поздравить свою команду с великолепной игрой. У нас перспективная команда, и Рой Ходжсон после матча это сразу признал. Хочу поздравить наших болельщиков, и мне не стыдно за игру команды", – сказал Блохин.

Напомним, на Евро-2012 сборная Украины выиграла в первом матче в Киеве у Швеции со счетом 2:1, а потом проиграла в Донецке Франции 0:2 и Англии 0:1. В результате Украина заняла в своей группе третье место и не смогла пробиться в 1/4 финала.

Фото: УНИАН

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