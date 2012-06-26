Названы самые посещаемые матчи Евро-2012

{1-}Самые посещаемые матчи Евро-2012 состоялись в Киеве. Пока первое место занимает игра между сборными Швеции и Англии, сообщает Террикон.

Наиболее посещаемые матчи Евро-2012 прошли на трех самых вместительных аренах турнира – НСК "Олимпийский", Национальный стадион в Варшаве и "Донбасс-Арена".

ТОП- 12 самых посещаемых матчей Евро-2012 выглядит так:

64 640 человек - Швеция – Англия (Киев)

64 340 - Англия – Италия (Киев)

64 290 - Украина – Швеция (Киев)

63 010 - Швеция – Франция (Киев)

56 070 - Польша – Греция (Варшава)

55 920 - Польша – Россия (Варшава)

55 614 - Греция – Россия (Варшава)

55 590 - Чехия – Португалия (Варшава)

48 700 - Англия – Украина (Донецк)

48 000 - Украина – Франция (Донецк)

47 400 - Франция – Англия (Донецк)

47 000 - Испания – Франция (Донецк)

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Напомним, что официальная вместимость стадионов, соответственно: НСК Олимпийского - 70050, Национального стадиона в Варшаве - 58500, Донбасс Арены - 51504.

Ранее сообщалось, что общее число посетителей фан-зон Евро-2012 приблизилось к 5 миллионам, что уже значительно превзошло показатели четырехлетней давности, когда турнир принимали Австрия и Швейцария.

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