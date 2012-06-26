Платини о скандальном голе Украины: там все равно был офсайд

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Президент УЕФА Мишель Платини по-прежнему уверен, что видеофиксацию голов (GLT) вводить не нужно. Свою позицию он аргументировал тем, что, в частности, скандальному голу Марко Девича в матче третьего тура Евро-2012 Украина–Англия предшествовал также незамеченный арбитром офсайд.

"Та атака сборной Украины началась с офсайда. Какое имеет значение гол (Девича. – Ред.), если судья не увидел положения вне игры до этого? Игра уже должна была быть остановлена", – заявил Платини в интервью The Independent, сообщает РИА Новости.

"Почему я против GLT? А к чему мы в этом случае придем? Вот забивается гол, мы отматываем назад и видим, что был офсайд. И что нам делать?" - задался вопросом лидер европейского футбола.

Платини напомнил, что за три года применения УЕФА практики обслуживания матчей с дополнительными судьями за воротами "в Лиге чемпионов и Лиге Европы не было ни одной ошибки: 12 раз мяч пересекал линию, и рефери всякий раз замечали это".

"Я полностью против того, чтобы судья сидел за монитором и давал советы. Это не вопрос GLT, это вопрос начала использования технологий в футболе - и тут я категорически против", - подчеркнул Платини.

Как ранее писал Главред, недавно президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что необходимость использования GLT в спорных ситуациях не подлежит сомнению. И 5 июля Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченный менять правила игры в футбол, проведет специальное заседание, на котором GLT может получить путевку в жизнь.

Напомним, в матче 19 июня мяч после удара форварда сборной Украины Марко Девича, несмотря на усилия английского защитника Джона Терри, пересек линию ворот, но венгерский арбитр за воротами, призванный отслеживать такие моменты, этого не увидел. В итоге англичане победили 1:0 и вышли в четвертьфинал Евро-2012, где проиграли итальянцам.

фото: mignews.com.ua

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