После преступления убийцы Оксаны Макар стали «братьями по крови»

{1-}Подсудимый по делу Оксаны Макар Евгений Краснощек признался, что душил девушку, после чего попытался проверить ей пульс и понял, что она все-таки жива. Тогда все трое собрались на кухне и другой подсудимый, Артем Погосян, сказал, что «мы братья по крови, теперь мы связаны». Он разрезал палец ножом, после чего все трое вынашивали план, как избавиться от тела.



Об этом рассказал после заседания суда во вторник, 26 июня, один из защитников матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой Александр Скоробогатов, сообщают Novosti-N.



Между тем, как сказал адвокат Николай Катеринчук, Евгений Краснощек рассказал в суде, что в половую связь с Оксаной Макар первым вступил Максим Присяжнюк. Кроме того, презервативы тому дал Артем Погосян.



По словам Катеринчука, Краснощек также утверждает, будто на квартиру Оксану Макар пригласил именно Погосян, и презервативы покупал тоже он.

Напомним, 9 марта текущего года Оксану Макар изнасиловали трое мужчин, а затем попытались сжечь. 29 марта девушка умерла, после чего милиция переквалифицировала дело в умышленное убийство с изнасилованием. Обвинение требует пожизненного заключения для всех насильников.

фото: podrobnosti.mk.ua



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