В смерти Оксаны Макар могут быть виновны четверо – адвокат

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Адвокат матери Оксаны Макар, народный депутат Украины Николай Катеринчук предполагает, что в деле убитой девушки мог фигурировать четвертый человек.

Об этом он заявил после судебного заседания, комментируя показания одного из обвиняемых Евгения Краснощека, сообщают «Новости-N».

«У нас, как у представителей потерпевшей, есть несколько вопросов. Во-первых, что это за люди, которые были в помещении, где допрашивался Краснощек, и почему они надиктовывали ему, что он должен говорить? Во-вторых, для чего Присяжнюк просил Краснощека еще раз вернуться к телу Макар. В-третьих, если Макар была жива, зачем он понес ее на стройку, чье требование он выполнял? Он это объяснить отказался. Потом, как вы знаете, видеозапись допроса появилась в Интернете. Для чего это делалось: чтоб запутать следствие или выгородить остальных двоих, или может там был четвертый человек – пока неизвестно», – отметил он.

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Напомним, во время судебного заседания во вторник, 26 июня, Краснощек сообщил, что признаться на камеру в совершении преступления его заставили неизвестные люди.

В то же время, подсудимый Максим Присяжнюк во время заседания суда по делу Оксаны Макар кардинально поменял свои показания по сравнению с теми, которые он давал во время следствия. Сейчас Присяжнюк утверждает, что не он принес веревку, чтобы удушить Макар, а они вместе с Евгением Краснощеком вышли на балкон, и тот сам взял веревку.

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Свою вину в убийстве девушки Присяжнюк не признает. Свои предыдущие показания поясняет тем, что тогда, сразу после преступления, он был в шоковом состоянии и не понимал, что говорит. Теперь же, через три месяца, он все вспомнил и говорит так, как было на самом деле.

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Говоря о мотивах убийства, Катеринчук сказал, что они у всех участников преступления были разные. Но, по его словам, намерение убить Макар возникло у компании тогда, когда Артем Погосян вышел из спальни на кухню и рассказал приятелям, что Оксана угрожает заявить на них в милицию. Тогда у преступников и возник замысел избавиться от потерпевшей и скрыть следы содеянного, отметил адвокат.

фото: podrobnosti.ua

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