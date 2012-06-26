В смерти Оксаны Макар могут быть виновны четверо – адвокат

26 июня 2012, 17:56

{1-}

Адвокат матери Оксаны Макар, народный депутат Украины Николай Катеринчук предполагает, что в деле убитой девушки мог фигурировать четвертый человек.

Об этом он заявил после судебного заседания, комментируя показания одного из обвиняемых Евгения Краснощека, сообщают «Новости-N».

«У нас, как у представителей потерпевшей, есть несколько вопросов. Во-первых, что это за люди, которые были в помещении, где допрашивался Краснощек, и почему они надиктовывали ему, что он должен говорить? Во-вторых, для чего Присяжнюк просил Краснощека еще раз вернуться к телу Макар. В-третьих, если Макар была жива, зачем он понес ее на стройку, чье требование он выполнял? Он это объяснить отказался. Потом, как вы знаете, видеозапись допроса появилась в Интернете. Для чего это делалось: чтоб запутать следствие или выгородить остальных двоих, или может там был четвертый человек – пока неизвестно», – отметил он.

После преступления убийцы Оксаны Макар стали «братьями по крови»

Напомним, во время судебного заседания во вторник, 26 июня, Краснощек сообщил, что признаться на камеру в совершении преступления его заставили неизвестные люди.

В то же время, подсудимый Максим Присяжнюк во время заседания суда по делу Оксаны Макар кардинально поменял свои показания по сравнению с теми, которые он давал во время следствия. Сейчас Присяжнюк утверждает, что не он принес веревку, чтобы удушить Макар, а они вместе с Евгением Краснощеком вышли на балкон, и тот сам взял веревку.

Оксану Макар насиловали, даже когда считали ее мертвой

Свою вину в убийстве девушки Присяжнюк не признает. Свои предыдущие показания поясняет тем, что тогда, сразу после преступления, он был в шоковом состоянии и не понимал, что говорит. Теперь же, через три месяца, он все вспомнил и говорит так, как было на самом деле.

Убийцы Оксаны Макар рассказали, как насиловали ее «по любви»

Говоря о мотивах убийства, Катеринчук сказал, что они у всех участников преступления были разные. Но, по его словам, намерение убить Макар возникло у компании тогда, когда Артем Погосян вышел из спальни на кухню и рассказал приятелям, что Оксана угрожает заявить на них в милицию. Тогда у преступников и возник замысел избавиться от потерпевшей и скрыть следы содеянного, отметил адвокат.

фото: podrobnosti.ua

Новости по теме:

Подозреваемый: меня заставили признаться в изнасиловании Оксаны Макар

Оксана Макар на секс со своими убийцами не соглашалась – адвокат

Адвокат назвал подозреваемого, спровоцировавшего убийство Оксаны Макар

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять