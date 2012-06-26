Мощный взрыв прогремел в британском городе: эвакуированы более ста домов

Мощный взрыв прогремел в британском городе Олдем близ Манчестера. Представители местной пожарной службы сообщили, что причиной инцидента стала утечка бытового газа. В результате поисшествия погиб один ребенок. Еще один человек с ожогами 80% тела доставлен в больницу, несколько числятся пропавшими без вести, сообщает BBC.

Как передают местные СМИ, мощный взрыв, прогремевший в городе, буквально сравнял с землей один дом. Пожарные и спасатели не исключают, что под обломками здания могут быть люди. Сейчас они работают над разбором завалов.

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Сразу после инцидента спасатели эвакуировали жителей ста домов, расположенных по соседству со зданием, где произошел взрыв. В поисках возможных жертв происшествия задействованы вертолеты пожарной службы и собаки. На месте работают более 30 спасателей.

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По словам очевидцев, это происшествие было как "зона боевых действий". "Внезапно раздался страшный грохот, в воздух поднялись облака щебня, мусора и обломков черепицы. От дома, где произошел взрыв, не осталось даже стен", — заявил местный житель Алекс Перкинс.

В здании школы Кромптон Хаус на Рочдэйл Роад власти организовали временный реабилитационный центр для жителей эвакуированных домов.

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Напомним, 16 июня, в Ивано-Франковске произошел взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, еще трое были госпитализированы

В здании обрушились несущие конструкции, затем загорелись деревянные конструкции крыши.

фото: manchesterfire.gov.uk , @amberrlaurenx/Twitter

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