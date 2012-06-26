Убийцы Оксаны Макар кардинально меняют свои показания

{1-}Подсудимый Максим Присяжнюк во время заседания суда по делу Оксаны Макар кардинально поменял свои показания.

Об этом в перерыве судебного заседания сказал адвокат матери убитой девушки Татьяны Суровицкой Николай Катеринчук.

По словам Катеринчука, подсудимый Присяжнюк кардинально поменял свои показания по сравнению с теми, которые он давал во время следствия. Сейчас Присяжнюк утверждает, что не он принес веревку, чтобы удушить Макар, а они вместе с Евгением Краснощеком вышли на балкон, и тот сам взял веревку, сообщает УНИАН.

Свою вину в убийстве девушки Присяжнюк не признает. Свои предыдущие показания поясняет тем, что тогда, сразу после преступления, он был в шоковом состоянии и не понимал, что говорит. Теперь же, через три месяца, он все вспомнил и говорит так, как было на самом деле.

Говоря о мотивах убийства, Катеринчук сказал, что они у всех участников преступления были разные. Но, по его словам, намерение убить Макар возникло у компании тогда, когда Артем Погосян вышел из спальни на кухню и рассказал приятелям, что Оксана угрожает заявить на них в милицию. Тогда у преступников и возник замысел избавиться от потерпевшей и скрыть следы содеянного, отметил адвокат.

Следующее слушание по делу, как сообщил Катеринчук, состоится во вторник, 3 июля. На нем предполагается закончить допрос Краснощека, выслушать показания Татьяны Суровицкой.

Следующие заседания должны быть открытыми, подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, 9 марта в Николаеве трое мужчин заманили на квартиру и изнасиловали Оксану Макар, а затем пытались сжечь заживо. 29 марта девушка умерла, после чего милиция переквалифицировала дело в умышленное убийство с изнасилованием. Обвинение требует пожизненного заключения для всех насильников.

фото: novosti-n.mk.ua

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