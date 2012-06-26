Обвиняемый отрицает, что сжигал Оксану Макар

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На судебном процессе по делу Оксаны Макар 26 июня один из обвиняемых, Евгений Краснощек заявил, что он не поджигал девушку.

Об этом рассказал адвокат матери убитой девушки Татьяны Суровицкой Николай Катеринчук, сообщают Новости-N.

По словам Катеринчука, сам Краснощек считал, что Оксана была жива все время и пытался несколько раз ее душить. Но в то же время подсудимый отрицает, что поджигал тело девушки.

«На сегодняшнем заседании Краснощек отрицает, что он поджигал тело Оксаны Макар. И Присяжнюк, и Погосян утверждают, что Краснощек поджигал какую-то материю и бросал в сторону, где находилась девушка. Однако Краснощек это отрицает. Он говорит, что сжигал все возле мусорных баков. И он не знает, каким образом была сожжена Оксана Макар. Вопрос: кто же нанес 55% ожогов, еще и в специфических частях тела, для того, чтобы скрыть преступление? - рассказал Катеринчук.

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Кроме того, Краснощек дал показания о том, что и Артем Погосян, и Максим Присяжнюк принимали самое активное участие в изнасиловании Оксаны Макар.

Адвокат также отметил, что, со слов Краснощека, после происшествия все трое обвиняемых пошли на квартиру Присяжнюка, а сам Присяжнюк по дороге предлагал вернуться на стройку, но парни так этого и не сделали. На квартире они вновь распивали водку, после чего Краснощек лег спать и не слышал, выходил и входил ли кто-нибудь в квартиру.

Как ранее писал Главред, на заседании 26 июня подсудимый Присяжнюк, дававший показания до Краснощека, кардинально поменял свои показания по сравнению с теми, которые он давал во время следствия. Сейчас Присяжнюк утверждает, что не он принес веревку, чтобы удушить Макар, а они вместе с Евгением Краснощеком вышли на балкон, и тот сам взял веревку.

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Свою вину в убийстве девушки Присяжнюк не признает. Свои предыдущие показания поясняет тем, что сразу после преступления он был в шоковом состоянии и не понимал, что говорит. Теперь же, через три месяца, он все вспомнил и говорит так, как было на самом деле.

В то же время Катеринчук считает, что мотивы преступления у всех участников были разные, нонамерение убить Макар возникло у компании тогда, когда Артем Погосян вышел из спальни на кухню и рассказал приятелям, что Оксана угрожает заявить на них в милицию. Тогда у преступников и возник замысел избавиться от потерпевшей и скрыть следы содеянного, отметил адвокат.

Напомним, как сообщил Катеринчук, следующее слушание по делу состоится во вторник, 3 июля. На нем предполагается закончить допрос Краснощека, выслушать показания Татьяны Суровицкой.

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Следующие заседания должны быть открытыми, подчеркнул адвокат.

фото: podrobnosti.mk.ua

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