Каждый второй фан впервые попробовал сало в Украине

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Больше половины иностранных футбольных болельщиков Евро-2012 впервые попробовали сало в Украине.

Соответствующие результаты засвидетельствовал опрос, проведенный агентством AgriSurvey и Украинским клубом аграрного бизнеса (УКАБ), сообщает Украина-2012.

"Для 56% зарубежных футбольных болельщиков национальный продукт Украины стал настоящим открытием", - говорится в сообщении.

По данным опроса, более половины опрошенных фанов на вопрос о том, слышали ли они что-нибудь про сало, ответили: "Что это?", но тем, кто попробовал сало впервые, этот продукт понравился.

Кроме сала, как свидетельствуют результаты исследования, из украинских блюд 39% опрошенных понравился борщ, 20% - вареники, 9% - котлета по-киевски, 4% - голубцы и драники.

Некоторые болельщики среди понравившихся им блюд упоминали также кровянку и хрен со свеклой.

Как ранее писал Главред, финальная часть Евро- 2012 собрала самую большую аудиторию в истории турнира. По итогам групповой стадии и четвертьфиналов, стадионы посетили уже почти 1,3 млн болельщиков (1 млн 274 тыс. 186 человек).

Кроме того, журналисты отмечают высокий уровень подготовки украинской инфраструктуры, а также опровергают информацию о не толерантном отношении украинцев к иностранцам, которую распространяли британские СМИ накануне турнира.

фото: Википедия

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