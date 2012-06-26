В тренерском штабе Блохина после Евро-2012 возникли проблемы

{1-}

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин заявил, что в тренерском штабе команды возникли проблемы, и он не исключает его смены.

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам выступления национальной команды на Евро-2012, передает "РБК-Украина".



"В тренерском штабе сборной есть проблемы... и я не знаю, будет ли штаб работать в том же составе. Будем смотреть", - сказал Блохин.

В то же время, как сообщает сайт "Украина-2012", уйти в самостоятельное плавание из штаба сборной хочет Юрий Калитвинцев. Он был главным тренером национальной команды до того, как ее возглавил Блохин. По информации издания, у специалиста есть несколько предложений заняться самостоятельной тренерской работой.

Сначала в число помощников главного тренера, кроме Калитвинцева, входили Андрей Баль, Юрий Роменский и Семен Альтман. Последний позже принял предложение симферопольской "Таврии», поэтому к чемпионату Европы сборную готовили без него.

Напомним, сборная Украины вылетела с Евро-2012 19 июня, проиграв Англии со счетом 0:1. В матче произошел судейский скандал - венгерский арбитр Виктор Кашшаи не засчитал чистый мяч Марко Девича в ворота англичан.

На итоговой пресс-конференции Блохин также рассказал, что сборная не выполнила задачу выйти из группы на турнире, но отметил, что все игроки боролись за честь страны.

Новости по теме:

Блохин прокомментировал уход Шевченко: это большая потеря

Платини о скандальном голе Украины: там все равно был офсайд

Названы самые посещаемые матчи Евро-2012

Блохин о Евро-2012: задача не выполнена