Шевченко улетел в Лондон с семьей и ящиками водки

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Андрей Шевченко 26 июня улетел в Лондон вместе с женой Кристиной Пазик, сестрой Еленой и детьми. В багаже футболиста были замечены ящики с импортной водкой.

В аэропорт большая семья приехала двумя дорогими джипами. Андрей лично командовал разгрузкой из автомобилей чемоданов с вещами, сообщает ТСН.

По данным издания, проводив семью в терминал аэропорта «Борисполь», Андрей взялся упаковывать ящики с импортной водкой. Провезти такое количество спиртного через границу ему наверняка помогли подаренные таможенникам два мяча с автографами футболистов сборной. Ведь брать с собой за границу больше литра крепкого алкоголя - запрещено.

Напомним, как ранее писал Главред, по сообщениям американских СМИ украинский форвард подписал предварительный контракт с клубом "Ди Си Юнайтед".

Сам Шевченко 25 июня сказал, что пока не определился относительно своей дальнейшей судьбы в футболе.

"Я взял немного времени определиться, проверить свое состояние здоровья и буквально за неделю-две я решу свою дальнейшую судьбу и скажу, что буду делать дальше: продолжать играть в футбол, в какой стране, останусь в Украине или уеду", - сообщил футболист журналистам после торжественной церемонии открытия стадиона в его родной школе.

фото: photo.unian.net

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