На полуфинал Евро-2012 в Донецке забронировали 99% гостиничных мест

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На день полуфинального матча Евро-2012 между сборными по футболу Испании и Португалии, который состоится на «Донбасс Арене» 27 июня, в донецких отелях забронированы 99% гостиничных номеров.

Накануне полуфинального матча между сборными Испании и Португалии в Донецке почти нет свободных мест в гостиницах. На 27 июня в отелях забронировано 99% номеров, а в кемпинг-парке на 26 июня уже занято более 1,2 тыс. мест (из имеющихся 3,9 тыс. мест), сообщает УНИАН.

По данным горсовета, на полуфинальный матч между сборными Испании и Португалии Донецк ожидает более 50 тыс. фанов со всей Европы и Украины.

Как ранее писал Главред, финальная часть Евро- 2012 собрала самую большую аудиторию в истории турнира. По итогам групповой стадии и четвертьфиналов, стадионы посетили уже почти 1,3 млн болельщиков (1 млн 274 тыс. 186 человек).

Кроме того, журналисты отмечают высокий уровень подготовки украинской инфраструктуры, а также опровергают информацию о не толерантном отношении украинцев к иностранцам, которую распространяли британские СМИ накануне турнира.

фото: 2012.sport.ua

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