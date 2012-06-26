Блохин: у нас есть серьезные кадровые проблемы

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Главный тренер сборной Украины Олег Блохин на пресс-конференции по итогам выступления команды на Евро-2012 и рассказал о проблемах команды и планах на будущее.

По мнению лидера национальной сборной, все усилия следует направить на подготовку к Чемпионату мира, сообщает Football.ua.

О ситуации с нападающими

"Второй Шевченко появится не скоро. Ситуацию нужно исправлять не мне, а клубам. Мы берем уже готовых игроков. Перед ЧЕ все удивились, что я вообще взял Шевченко, хотя он три месяца не готовился и в клубе не имел постоянной игровой практики. Наверное, неожиданностью стало, что Шевченко вышел в основе. Кстати, это решение было принято за несколько часов до начала матча. Как показала практика, старый конь борозды не портит. Голевое чутье у него врожденное. Уход Шевченко – для сборной большая потеря. Нужно задумываться, как играть в атакующий футбол. Я считаю, нападающих для атакующей игры у нас нет. А возможности играть в футбол без нападающих, как это делает сборная Испании, у нас нет. Воспитание новых нападающих – работа клуба. Должно пройти какое-то время, чтобы появился новый Блохин, Беланов и Шевченко".

Об отборе к Чемпионату мира

"У нас есть небольшие проблемы в тренерском штабе. Мы еще не решили, в каком составе будем начинать отбор к Чемпионату мира.

У нас много молодежи, и в матче с Англией вы видели тех, кто будет играть в отборочном цикле к ЧМ. Но давайте смотреть правде в глаза: равноценной замены Ярмоленко, Коноплянке и еще некоторым исполнителям, в случае травм, нет. Поэтому у нас возникают серьезные кадровые проблемы. Да, есть молодежь, но за ними нет резерва. Та молодежь, которая прошла нынешний чемпионат Европы действительно является перспективой сборной на грядущий отбор".

О матче против Франции

"Выбор состава на эту игру давался непросто. Это палка о двух концах - можно было оставить выигрышный состав, можно было кем-то освежить игру. Но мы приняли волевое решение и отвечаем за него. Эйфория, которая была после Швеции, захлестнула буквально всех. Во втором тайме многие подсели психологически и допустили множество ошибок. Конечно, Франция имела преимущество, у них хорошая команда. Я признаю, во втором тайме нашу команду и тренерский состав есть за что критиковать. Но даже если возвращаться назад, я бы принял такое же решение относительно выбора состава и замен.

Я увидел совершенно другую Францию в матче с Испанией. Команда играла в трусливый футбол. Если бы я имел такой же подбор исполнителей в средней линии и выбрал бы такую же тактику, меня и мой тренерский штаб можно было уничтожить".

О молодых игроках

"Думаю, этим ребятам нужно немного пересмотреть некоторые вещи. Мне тяжело было за две недели поднять физику и психологию, при этом еще состав наиграть. Некоторым молодым игрокам хватает того, что у них есть сейчас. Все зависит от менталитета игрока, его желания. Если наших игроков пригласят в ведущие клубы, у них поменяется менталитет. У Шевченко после переезда в Европу менталитет изменился. Главное не останавливаться на месте, развиваться, добиваться новых целей. Я думаю, некоторые ребята еще не вышли с детского возраста не достигли должного уровня профессионализма. Если они уедут за границу, это, на мой взгляд, пойдет им на пользу. Но решения они должны принимать сами".

Об игре Коноплянки

"Да, Коноплянку часто просчитывают, когда он смещается с фланга в центр, это стереотип. Очень трудно за короткий отрезок времени переучить футболиста. Разнообразие игры должно быть, это мы говорили и объясняли Жене на протяжении всего времени. Задачу постоянно смещаться в центральную зону мы ему не ставили, но также и не ограничивали его".

О сборной Германии

"В оставшихся матчах буду поддерживать Германию. Команда играет в более разнообразный футбол, чем все остальные. Сборную Испании, на мой взгляд, уже можно просчитать. С немцами труднее. Подбор игроков таков, что Лев в любой момент может в корне изменить игру. Они показывают очень хороший футбол".

О Пятове

"Андрей доказал, что достоин места основного вратаря. Он был одним из лучших вратарей на всем чемпионате. Он действовал практически без ошибок в игре на линии и на выходах, уверенно вводил мяч в игру. Что важно, Пятов не просто хороший вратарь, но и позитивный человек. Его настроение передавалось команде и вселяло дополнительную уверенность. Что касается пропущенного мяча от Англии, Андрей действовал позиционно грамотно. Считаю, его вины нет. Конечно, можно было выручить, я максималист и всегда прививаю игрокам такое качество"

О подготовке к Евро-2012

"Примерно 15 человек в сборную прибыли в нулевом физическом состоянии, это подтвердил ряд заключений как украинских, так и итальянских специалистов, которые работают в штабе сборной. К счастью, за время подготовки мы существенно улучшили их кондиции и более чем на 70 процентов функционально все были готовы. Если кто-то и выпадал по ходу матча, то из-за психологических проблем. Повторюсь, физика у всех была на хорошем уровне.

Что касается условий, нам было комфортно как в Киеве, так и Донецке. У нас не было практически никак замечаний, мы остались довольны".

Об атмосфере в коллективе

"Для меня нет киевлян, донетчан, днепропетровцев и остальных. Клубные темы в сборной не поднимались, а если я что-то слышал, то сразу же пресекал. Обстановка в сборной была хорошей. Вы понимаете, если бы был какой-то конфликт, он бы сразу вышел наружу, как это было у французов. Хочу поблагодарить всех ребят, в том числе тех, кто не играл, потому что сохранять хорошую атмосферу на протяжении целого месяца в кругу 23 мужиков достаточно трудно. Ребята, которые не получили игрового времени, по настрою и работе были готовы выйти в любую минуту. Все ребята остаются в обойме. Мы хотим их поблагодарить за работу, они отнеслись к чемпионату профессионально".

Плей-офф Евро-2012: все о решающих матчах чемпионата

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