Блохина отметили как одного из наименее стильных тренеров Евро-2012

{1-} Сайт Bleach Report опубликовал список из шести наименее стильных тренеров футбольных команд, принимавших участие в Евро-2012
В список попал, в частности, тренер украинской сборной Олег Блохин. Bleach Report отмечает, что внешний вид Блохина – желтая футболка и синие спортивные штаны – не соответствуют уровню проводимого в Украине и Польше чемпионата.
Тренер французской сборной Лоран Блан попал в список ресурса за свою бородку. По мнению издания, небольшая бородка, которую носит Блан, больше подходит джазовому музыканту, и вышла из моды лет 50 назад, пишет Фокус.
Тренер сборной Хорватии Славен Билич подвергся критике составителей рейтинга за то, что пытается сочетать классический черный костюм с галстуком и спортивную шапочку.
Тренер голландской сборной Берт ван Марвейк также был удосужен внимания ресурса.
«Вообще-то, 60-летние мужчины не должны разгуливать в спортивных костюмах, облегающих тело плотнее тех, что носят их игроки», – пишет Bleach Report. Издание также пишет, что ван Марвейк зря пользовался кремом для загара в попытке придать себе более молодой вид.
Датский тренер Мортен Олсен попал в рейтинг ресурса из-за своих очков. По мнению составителей списка, очки Олсена выглядят излишне вычурно, и вызывают ассоциации с Гарри Поттером.
Наконец, немецкий тренер Йоахим Лев был раскритикован за свою стрижку, которая выглядит так, «будто парикмахер одел ему на голову горшок, и затем просто обстриг волосы».
Напомним, чемпионат Европы по футболу Евро-2012 проходит в Украине и Польше с 8 июня, и продлится до 1 июля.
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