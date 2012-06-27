У берегов Австралии затонуло судно с мигрантами

{1-} К северу от острова Рождества, в Австралии, перевернулось и затонуло судно, на борту которого находились около 150 мигрантов, сообщают власти Австралии.

К месту кораблекрушения прибыло торговое судно которое проходило поблизости. Моряки пытаются спасти выживших, передает ВВС.

На помощь пострадавшим направлены военные корабли и авиация.

Всего несколько дней назад примерно в том же районе в результате кораблекрушения погибли около 90 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Австралии.

Фото: obozrevatel.com

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