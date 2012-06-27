Мужчина, которого изнасиловал дубинкой милиционер, не помнит, как дошел домой

{1-}В Донецке разгорается очередной скандал. На днях правоохранители задержали 39-летнего дончанина на станции «Трудовская». Михаил Беликов пил пиво, а правоохранители заломили ему руки, избили и отвели в опорный пункт милиции. Там его били по ребрам и, как он заявил вчера, изнасиловали милицейской дубинкой, пишет Сегодня.

«Я не помню, как с опорного пункта дошел. Очнулся уже дома. Потом мне начало становится хуже и хуже», — рассказывает Михаил, который сейчас находится в больнице.

По словам врачей петровской райбольницы, у больного разрывы и перитонит, но окончательный вердикт вынесут позже. Медики говорят, у них уже были случаи, когда дончане поступали с такими диагнозами, но факторы, которые их вызвали, были различными.

Сам Михаил работает строителем, у него есть жена и ребенок. Михаил говорит, что над ним издевались 5 человек (там якобы были и курсанты), а зачинщиком пыток был молодой, неженатый участковый инспектор. С последнего уже сняли погоны, он сейчас в СИЗО. С остальными четырьмя пока неясно — следствие ведет прокуратура.

По утверждению завлаборатории Донецкого НИИ судэкспертиз Владислава Седнева, отбор в милицию худо-бедно работает. «Процент людей с ярко выраженной агрессией в органах значительно меньше, чем в целом в обществе. К тому же участковый прошел отбор в милицию по состоянию здоровья, образованию и т. д. Но парень живет с нами в одном обществе, и чем он может кардинально отличаться от своих сверстников, например, по нравственным признакам?», — сказал он.

Напомним, 17 июня, в опорном пункте №5 Петровского райотдела милиции Донецка был изнасилован милиционерами дубинкой Михаил Беликов. Об этом рассказали родственник пострадавшего.

В показаниях, которые давал его брат после происшествия следователю, он указал на то, что его насиловали милицейской дубинкой, надев на нее презерватив.



В оперпункте находились кроме участкового порядка пяти правоохранителей.



Сам Беликов рассказал журналистам «Острова», что после всех издевательств происходивших в опорном пункте, ему помог выйти оттуда другой сотрудник милиции, который сказал «принести 1,5 тысячи, иди туда домой и забудь все, что здесь было, особенно о том инциденте – тебе самому будет стыдно».

Прокуратура Донецка 22 июня возбудила уголовное дело в отношении участкового инспектора по подозрению в избиении задержанного. По подозрению в совершении преступления против участкового возбуждено дело по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).



Подозреваемый задержан, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следствие ведет прокуратура города.

Фото: youtube.com

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