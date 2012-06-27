Из Украины выдворили российского вора в законе «Осетрину»

{1-}26 июня с территории Украины выдворили влиятельного вора в законе Эдуарда Асатряна, известного в криминальных кругах как "Осетрина".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

По их данным, гражданин Российской Федерации, который имеет криминальное прозвище "Осетрина", был задержан в Автономной Республике Крым. Он является финансистом грузинской преступной группировки Москвы и поддерживает связи с криминальными авторитетами, которые находятся в местах лишения свободы, - говористя в сообщении.

Как сообщили в ГУБОП, "Осетрина" является одним из ближайших сподвижников"вора в законе" Аслана Усояна ("Дед Хасан"-ред.), который считается самым влиятельным на постсоветском пространстве.

По информации правоохранителей, в Украину криминальный авторитет "Осетрина" прибыл с целью налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории нашего государства деятельности подконтрольных ему преступных групп и таким образом перераспределения сферы влияния в преступной среде.

Теперь ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года, подчеркнули в ГУБОП.

фото:guboz.gov.ua

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